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19:42, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Посетивший все страны мира Лебедев раскрыл потраченную на путешествия сумму

Блогер Лебедев рассказал, что потратил миллион долларов на путешествия по миру
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница GAZ во «ВКонтакте»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны мира, рассказал, сколько денег он потратил на путешествия. Сумму он раскрыл в эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Я был во всех странах мира. Поставил себе такую цель. Я очень целеустремленный. (...) 15 лет у меня на это ушло. Я не считал прям вот так, чтобы посчитать бухгалтерию. Ну, наверное, миллион долларов я потратил на это за 15 лет», — заявил Лебедев.

Он также признался, что ездить по всему миру было для него тяжело и мучительно.

Ранее Лебедев предложил отправить в Испанию тех, кто критикует Россию. По словам блогера, им, в частности, нужно посмотреть, насколько в этой европейской стране развита уличная преступность.

Перед этим Лебедев назвал недостаток США. Об особенности, которая ему не нравится в стране, дизайнер высказался, комментируя новость о краже в Америке партии из 280 тысяч яиц.

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