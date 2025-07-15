Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:36, 15 июля 2025Из жизни

Бездомный стал жить на крыльце дома миллиардера и носить люксовую одежду

В Лондоне бездомный швед поселился на крыльце дома миллиардера из-за лебедей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Todamo / Shutterstock / Fotodom

В Лондоне швед, оставшийся без работы и дома, после судебных разбирательств поселился в одном из самых дорогих районов города. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 57-летнего Андерса Фернштедта, он стал бездомным после увольнения. Какое-то время он жил в Гайд-парке, пока его не поймали на запретной любви к лебедям. Посетители парка пожаловались в Королевский суд Саутуарка на то, что Фернштедт привлекал птиц едой, а потом гладил, обнимал и целовал их. Лебеди в Великобритании считаются собственностью монарха, поэтому мужчине запретили посещать Гайд-парк.

После этого инцидента Фернштедт перебрался на крыльцо заброшенного дома, которым владеет китайский миллиардер Хей Каянь. Его стоимость оценивается в 210 миллионов фунтов стерлингов (22 миллиарда рублей). Мужчине помогают соседи: они жертвуют ему люксовую одежду и приносят еду из элитных магазинов. Фернштедт рассказал, что много читает и занимается на улице спортом. Он обустроил на лестнице небольшой лагерь и нашел доступный туалет в церкви неподалеку.

Материалы по теме:
Загадочный мультимиллионер завещал все деньги на благотворительность. Почему никто не знал о нем при жизни?
Загадочный мультимиллионер завещал все деньги на благотворительность.Почему никто не знал о нем при жизни?
28 декабря 2023
Богатейшие люди лишают родных наследства и завещают миллионы чужим людям. Зачем они это делают?
Богатейшие люди лишают родных наследства и завещают миллионы чужим людям.Зачем они это делают?
29 марта 2024

Фернштедт признался, что ищет любовь и скучает по лебедям как по друзьям. Хотя жители района не жалуются на мужчину, Вестминстерский городской совет остается недоволен его образом жизни. Его представители уверены, что Фернштедт намеренно стал бездомным.

Ранее сообщалось, что бывшая модель из особняка Playboy стала бездомной. Теперь она живет в палатке на улице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

    Телеведущая сделала интимное признание в эфире и рассмешила зрителей

    Больше десяти человек пострадали при столкновении двух автобусов в Москве

    Беременная Рианна вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Трамп отказался занимать сторону в конфликте на Украине

    Раскрыта тайна игрушки из «человеческой кожи»

    Трамп призвал Зеленского «не целиться по Москве»

    Названы задачи «Тайфуна-ПВО»

    Число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион выросло

    Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости