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16:23, 12 декабря 2024Из жизни

Бездомный мужчина рассказал о плюсах жизни в одном из самых богатых районов Лондона

Бездомный швед из Лондона поселился на крыльце особняка и оделся в Armani
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Великобритании, оставшийся без дома, поселился на крыльце богатого особняка в Лондоне и удивился щедрости местных жителей. Об этом пишет Daily Star.

Три месяца назад у бездомного шведа из Лондона по имени Андерс Фернштедт были тяжелые времена, а затем он переехал в один из самых богатых районов города —  Ратленд-Гейт. Стоимость домов здесь в среднем составляет около 200 миллионов фунтов стерлингов. Фернштедт обычно устраивается на ночь рядом с крыльцом одного из таких особняков.

Мужчина рассказал о плюсах жизни в новом районе: ему нравится, что его состоятельные соседи оказались необычайно щедрыми. Они дарят ему еду, одежду и подарки. В гардеробе появились дизайнерские вещи — среди прочего он стал одеваться в одежду от Armani. Ему также достаются продукты и вещи из элитных универмагов Harrods, Fortnum и Mason. Иногда Фернштедту просто дают наличные.

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Мужчина спит со многими подаренными ему вещами, в том числе с едой из подарочной корзины Fortnum and Mason стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов. «Мне здесь нравится. Люди такие щедрые, это невероятно. Ко мне относятся с большим уважением. Я не причиняю неприятностей, я просто хочу жить мирной жизнью, а люди очень добрые», — сказал Фернштедт.

Сосед Фернштедта, арт-дилер Рик Фернандес, рассказал, что недавно угощал бездомного мужчину едой. «Он классный парень и не доставляет нам проблем. С ним все в порядке. Я надеюсь, что у него все наладится. Я верю в людей. Я хочу помочь этому парню. Ему просто нужна поддержка», — объяснил свою доброту Фернандес.

Ранее сообщалось, что в Германии 80-летний собиратель мусора оказался тайным миллионером, владеющим восемью домами и двумя квартирами. Мужчина рассказал, что разбогатеть ему помогла его бережливость.

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