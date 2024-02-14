Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:54, 14 февраля 2024Из жизни

Питающийся на помойках «бездомный» оказался тайным миллионером

Bild: в Германии 80-летний собиратель мусора оказался крупным домовладельцем

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Мужчина из Германии, питающийся на помойках, оказался тайным миллионером. Об этом пишет Bild.

80-летний Хайнц Б. из Дармштадта выглядит как бездомный и экономит на всем. У мужчины нет мобильного телефона, он передвигается на велосипеде и тратит не больше пяти евро (около 500 рублей) в месяц на еду. Большую часть продуктов он находит на помойках. При этом пенсионер вовсе не нищий: корреспонденты Bild выяснили, что Хайнц Б. — крупный домовладелец. Оказалось, что у собирателя мусора восемь домов и две квартиры.

Хайнц Б. утверждает, что разбогател благодаря своей бережливости. «Большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают в мусорное ведро», — рассказал пенсионер.

Материалы по теме:
В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром
В поисках бесплатного сыраКак жить без денег и получать все даром
13 апреля 2017
Кошелек или жизнь Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Кошелек или жизньКак заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
9 декабря 2019

Мужчина следит за своими накоплениями: он кладет часть средств в банк под проценты и покупает недвижимость, потому что так его состояние почти не подвергается инфляции.

Последний дом мужчина купил за 700 тысяч евро (68,5 миллиона рублей), которые просто снял со счета. Всю свою недвижимость пенсионер сдает. Чтобы не платить сантехникам и электрикам, он сам занимается ремонтом и делает любые работы для жильцов.

У Хайнца Б. нет близких родственников и детей. По его словам, он мог бы завещать все свое имущество троюродным братьям, но у них нет денег на то, чтобы заплатить налог на наследство. Мужчина предполагает, что мог бы оставить дома и квартиры своим нынешним арендатором.

Ранее сообщалось, что житель США оказался тайным миллионером и завещал все состояние благотворительным фондам, помогающим детям и ветеранам. У мужчины почти не было друзей, а о размерах его состояния не знал даже его юрист.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на корабль в Черном море

      Президента Литвы попросят лишить балерину Лиепу гражданства

      Рейс российского самолета задержали из-за одной фразы пассажира

      В Германии призвали спокойнее относиться к словам Трампа о НАТО

      Запуск Crew Dragon с россиянином к МКС перенесли

      Россиян предостерегли от покупки ряда апартаментов

      Россияне стали массово распродавать жилье в одной стране

      Спрос россиян на изучение языков стран СНГ резко вырос

      Лавров заявил о необходимости формирования новой системы безопасности в Евразии

      В Кремле назвали беспочвенным беспокойство из-за «закона о негодяях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше