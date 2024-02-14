Питающийся на помойках «бездомный» оказался тайным миллионером

Bild: в Германии 80-летний собиратель мусора оказался крупным домовладельцем

Мужчина из Германии, питающийся на помойках, оказался тайным миллионером. Об этом пишет Bild.

80-летний Хайнц Б. из Дармштадта выглядит как бездомный и экономит на всем. У мужчины нет мобильного телефона, он передвигается на велосипеде и тратит не больше пяти евро (около 500 рублей) в месяц на еду. Большую часть продуктов он находит на помойках. При этом пенсионер вовсе не нищий: корреспонденты Bild выяснили, что Хайнц Б. — крупный домовладелец. Оказалось, что у собирателя мусора восемь домов и две квартиры.

Хайнц Б. утверждает, что разбогател благодаря своей бережливости. «Большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают в мусорное ведро», — рассказал пенсионер.

Мужчина следит за своими накоплениями: он кладет часть средств в банк под проценты и покупает недвижимость, потому что так его состояние почти не подвергается инфляции.

Последний дом мужчина купил за 700 тысяч евро (68,5 миллиона рублей), которые просто снял со счета. Всю свою недвижимость пенсионер сдает. Чтобы не платить сантехникам и электрикам, он сам занимается ремонтом и делает любые работы для жильцов.

У Хайнца Б. нет близких родственников и детей. По его словам, он мог бы завещать все свое имущество троюродным братьям, но у них нет денег на то, чтобы заплатить налог на наследство. Мужчина предполагает, что мог бы оставить дома и квартиры своим нынешним арендатором.

Ранее сообщалось, что житель США оказался тайным миллионером и завещал все состояние благотворительным фондам, помогающим детям и ветеранам. У мужчины почти не было друзей, а о размерах его состояния не знал даже его юрист.