Тайный миллионер без мобильного телефона раздал состояние на благотворительность

Терри Кан из США оказался тайным миллионером и раздал деньги благотворителям

Житель США оказался тайным миллионером и завещал все состояние благотворительным фондам, помогающим детям и ветеранам. Об этом сообщает The Washington Post.

Терри Кан из Индианаполиса, штат Индиана, прожил 77 лет. За это время он скопил состояние в 13 миллионов долларов. Все эти деньги, как выяснилось, он завещал раздать благотворителям в течение двух лет. У мужчины почти не было друзей, а о размерах его состояния не знал даже его юрист Дуэйн Айзекс.

Он рассказал, что Кан всю жизнь проработал в больнице, а состояние получил благодаря завещанию матери и удачным вложениям. При этом он был крайне бережлив. Айзекс заявил, что его наниматель даже не имел мобильного телефона, а если нужно было позвонить с улицы — он просил телефон у прохожих. Кроме того, Кан запретил тратить деньги на его некролог, так как «это будет пустая трата, потому что моей жизнью никто не интересовался».

После ухода Кана в 2021 году благотворительные фонды и некоммерческие организации начали получать предложения забрать деньги от Айзекса. Эмми Хильдебранд из фонда помощи ветеранам призналась, что не поверила, когда юрист написал ей и попросил забрать миллион долларов. Она решила, что это очередной мошенник.

К концу декабря все состояние Кана было распределено между некоммерческими организациями, которые занимаются здравоохранением, помощью ветеранам, а также спортивными и образовательными программами для детей.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из США, который жил в трейлере без интернета и телевизора, оказался долларовым миллионером. Он завещал свое состояние городку, где прожил много лет.