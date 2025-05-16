Бездомная бывшая модель Playboy рассказала о жизни на улице

Бывшая модель из особняка Playboy стала бездомной. Она рассказала о своих трудностях и поиске жилья The Sun.

42-летняя Луиза Гловер была вынуждена поселиться в палатке из-за резкого повышения арендной платы в конце 2024 года. До этого модель, когда-то жившая в одном доме с основателем Playboy Хью Хефнером, снимала комнату в престижном районе Виндзор, но 750 фунтов (около 80 тысяч рублей) стерлингов оказались для нее неподъемной суммой. Перебравшись на улицу, Гловер вскоре запустила сбор средств в интернете, чтобы накопить девять тысяч фунтов стерлингов (955 тысяч рублей) на покупку яхты. Она собиралась использовать плавсредство в качестве жилья. Кроме того, Гловер активно начала искать работу.

«Я откликаюсь на множество вакансий и стараюсь найти работу, но это очень сложно. Надеюсь вернуться к ведению личных тренировок и выгулу собак, когда обоснуюсь в одном месте», — говорит она.

Гловер начала карьеру в Playboy, когда ей было всего 20 лет и стала первой британкой, удостоенной титула «Модель года». В то время она проводила время со знаменитостями в особняке Хефнера. «Это было лучшее время, как другой мир. Я общалась с самыми известными людьми. Мы были как семья», — рассказывает Гловер.

Однако в 27 лет модель перенесла сепсис после операции по увеличению груди и провела пять недель в больнице. Это стало для нее сигналом к переменам. Она решила изменить образ жизни, съехать из особняка и сосредоточиться на фитнесе.

Ранее бывшая жена Хефнера Кристал Хефнер призналась, что не была влюблена в мужа. По словам вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».