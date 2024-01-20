Вдова основателя Playboy призналась в отсутствии чувств к супругу

Вдова основателя Playboy Кристал Хефнер призналась, что не была влюблена в него

Вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал призналась, что не была влюблена в супруга. О жизни и браке с бизнесменом, который был старше ее на 60 лет, 37-летняя модель рассказала в беседе с People.

Когда Хефнер сделал предложение в первый раз, девушка отказалась. Но вскоре она изменила свое решение и вышла за него замуж, несмотря на отсутствие чувств. По словам молодой вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».

Хефнер призналась, что потеряла себя браке. В замке, где проживали супруги, то и дело появлялась плесень, и даже животные, живущие в зоопарке основателя Playboy, выглядели крайне подавленными, добавила она.

Впервые 85-летний магнат заявил о планах жениться на 25-летней модели Кристалл Харрис в 2011 году. Разница в возрасте не смущала бизнесмена. За пять дней до свадьбы девушка сбежала от жениха, но через год вернулась к нему, поняв, что не может в одиночку справляться с трудностями жизни. В 2012 году супруги сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе, а еще через пять лет Хефнер скончался.

