Слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети

Сотрудница салона красоты продемонстрировала слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки и напугала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенном в сети видео мастер с никнеймом @ipsbeauty показала веки клиентки, которая делала процедуру наращивания ресниц в другом салоне красоты. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков косметики, кожного сала и пыли.

«Наращенные ресницы оказывают давление на натуральные, что приводит к их ослаблению и поломке. Речь идет о вашей безопасности. Пожалуйста, не забывайте об уходе», — подписала она видео, набравшее 108,9 тысячи просмотров и 11,2 тысячи лайков.

Подписчиков мастера испугала ее публикация. «Какой ужас!», «С ума сойти! Это просто кошмар!», «Меня сейчас вырвет», «Фу, неужели так сложно умывать лицо?», «Я даже не знала, что ресницы нужно мыть!» — высказывались они.

В июне мастер «спасла» наращенные клеем для волос ресницы девушки и прославилась. По словам англичанки, при наращивании использовалась смесь клея для волос с клеем для ресниц. Она показала, что на корни обильно нанесен слой черной массы, которая склеила все ресницы между собой.