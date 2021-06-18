Женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения

Блогерша сделала наращивание ресниц и повредила роговицу глаза. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. «Я не знаю, что происходит. Я сейчас в больнице. Кажется, это что-то серьезное. Я испытываю мучительную боль, словно в моем глазу застряло что-то острое, и оно царапает и режет его изнутри», — сказала женщина.

Врач диагностировал у блогерши повреждение роговицы и прописал глазные капли, чтобы свести боль и раздражение к минимуму. По ее словам, она не собирается прекращать наращивать ресницы, несмотря на опасность лишения зрения. «Я сняла это видео, чтобы предупредить других женщин и показать, к каким последствиям может привести эта процедура. Но я все равно снова пойду к своему мастеру, как только мой глаз заживет», — подчеркнула она.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях и поделились похожим опытом. «Со мной было почти то же самое, мастер приклеила искусственную ресницу к моему глазному яблоку», «Может быть, она использовала не тот клей? Однажды мой мастер использовал суперклей, а потом отрицал это», «У меня однажды была похожая ситуация, у меня началась аллергия из-за клея. Надеюсь, тебе станет лучше, детка», — писали в комментариях.

В мае эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Так, мастер с никнеймом @luxurybeautyco объяснила в TikTok, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. По ее словам, снятие таких объемных волосков требует большого количества растворяющего клей средства, вызывающего раздражение слизистой оболочки глаза.