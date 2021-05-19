Эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц

Косметологи рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц и показали результаты неудачных процедур. На размещенные в TikTok ролики обратили внимание журналисты The Sun.

Так, мастер с никнеймом @luxurybeautyco объяснила, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. По ее словам, снятие таких объемных волосков требует очень большого количества растворяющего клей средства, вызывающего раздражение слизистой оболочки глаза.

Лондонский косметолог Ипек Озкан (Ipek Ozcan), в свою очередь, показала последствия долгого ношения нарощенных ресниц. В ролике девушка сняла веки свой клиентки, которые были покрыты коркой желтого цвета. «Это грибковая инфекция, возникшая из-за того, что девушка долго не ухаживала за своими ресницами и не очищала их как следует», — объяснила она.

Кроме того, анонимная сотрудница английской косметологической клиники Birmingham Laser & Skin Clinic предостерегла от наращивания слишком длинных искусственных ресниц, так как это может спровоцировать выпадение натуральных. «Длина ресниц этой девушки определенно составляла от 20 до 25 миллиметров, что слишком много для естественных волосков. Во время снятия ее настоящие ресницы клочьями выпадали из глаз», — пояснила специалистка.

В апреле девушка показала на видео оставившую ее без ресниц домашнюю процедуру. Пользовательница с никнеймом roomeyroo решила воспользоваться щипцами для завивки ресниц после нанесения туши. На кадрах ролика она продемонстрировала результат этого действия: часть ее ресниц осталась на инструменте. Помимо этого девушка показала глаз, на котором почти не осталось верхних ресниц.