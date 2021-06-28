Мастер «спасла» наращенные клеем для волос ресницы девушки и прославилась

Мастер из Лондона исправила последствия неудачного наращивания ресниц и прославилась в сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании использовалась смесь клея для волос с клеем для ресниц. Она показала, что на корни обильно нанесен слой черной массы, которая склеила все ресницы между собой.

Мастер удалила наращенные ресницы и клей с глаз клиентки. «Пожалуйста, ходите на процедуры только к проверенным мастерам! Эта девушка могла лишиться своих натуральных ресниц! Более того, наши глаза очень чувствительны, не стоит пренебрегать своим здоровьем», — сказала Озкан. Ее ролик стал вирусным и набрал 2,3 миллиона просмотров и 375,5 тысячи лайков.

Пользователи сети оценили работу мастера. «Вы молодец, что убрали этот ужас и спасли ее ресницы!», «Отличная работа! Хорошо, что ее собственные ресницы не отвалились», «Зачем она вообще это сделала? У нее и так очень красивые ресницы», «Это однозначно худшее, что я видел за сегодня», — писали они.

Ранее в июне женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения. Пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. «Я не знаю, что происходит. Я сейчас в больнице. Кажется, это что-то серьезное. Я испытываю мучительную боль, словно в моем глазу застряло что-то острое, и оно царапает и режет его изнутри», — сказала героиня материала.