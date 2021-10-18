Девушка показала результат неудачного наращивания ресниц и испугала подписчиков

Жительница Австралии показала результат неудачного наращивания ресниц в салоне красоты и испугала подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах 17-летняя Каиша Джейд поделилась снимком с примером желаемых ресниц и объяснила, что показала его мастеру перед сеансом. Затем девушка продемонстрировала свою внешность после процедуры. По ее словам, специалист нарастил чересчур густые и длинные ресницы, которые мешали ей открывать глаза и препятствовали нормальному зрению. Помимо этого, некоторые волоски ресниц склеились и сбились в неравномерные пучки.

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«Это был мой первый опыт наращивания ресниц. В конечном итоге мастер вернула мне деньги за эту процедуру спустя шесть месяцев», — объяснила Джейд под другим роликом, который стал вирусным и набрал 2,6 миллиона просмотров и 383,7 тысячи лайков.

Подписчики раскритиковали работу мастера в комментариях под постом. «Это не ресницы, это целый приют для насекомых!», «Можно было просто положить мохнатых гусениц на лицо», «Я бы на твоем месте оторвала их голыми руками», «Я чувствую твою боль», «Почему они выглядят какими-то грязными?» — писали они.

Ранее в октябре слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети. На размещенном в сети видео мастер показала веки клиентки, которая делала процедуру наращивания ресниц в другом салоне красоты. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков косметики, кожного сала и пыли.