Россиянин приклеил себя к дверям квартиры бывшей сожительницы

В Перми мужчина приклеил себя к дверям квартиры своей бывшей сожительницы и несколько часов вел прямой эфир в соцсетях, требуя вернуть ему вытяжку и кошку, сообщает 59.ru.

«Бывший сожитель пришел к квартире Марии, достал суперклей и облил свою руку. А потом приклеил ее к двери. Мужчина вел прямой эфир в соцсетях и подробно рассказывал подписчикам о том, что делает. Требовал, чтобы Мария отдала ему вытяжку и вернула кошку, которую он подарил ее дочери. Было видно, что он намертво приклеился к двери. Вызывали скорую помощь, чтобы спасти его руку», — рассказала хозяйка квартиры.

Бывшая сожительница, в свою очередь, утверждает, что ее бывший парень преследует ее семью уже более двух лет. По ее словам, он угрожал, наносил побои и портил их имущество. Ранее россиянин совершил нападение на девушку в присутствии ее отца. Она подала на него в полицию 40 заявлений.

Ранее в Хакасии задержали 33-летнего жителя Черногорска по подозрению в покушении на убийство бывшей супруги и ее нового мужа. Он встретил на улице трехлетнего сына в сопровождении сожителя своей бывшей жены. Между мужчинами произошла перепалка по поводу поздней прогулки ребенка. В конфликт вмешалась экс-супруга, после чего подозреваемый вынул нож и напал на нее и мужчину.