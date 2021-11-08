Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа

В Хакасии СКР задержал бойца спецназа «Гром», напавшего с ножом на экс-супругу и ее мужа

В Хакасии задержан 33-летний житель Черногорска по подозрению в покушении на убийство бывшей супруги и ее нового мужа. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 7 ноября подозреваемый встретил на улице трехлетнего сына в сопровождении сожителя своей бывшей жены. Между мужчинами произошла перепалка по поводу поздней прогулки ребенка. В конфликт вмешалась экс-супруга, после чего подозреваемый вынул нож и напал на нее и мужчину, нанеся им несколько ударов, после чего скрылся.

42-летнюю женщину и 33-летнего мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемый является бойцом подразделения спецназа МВД «Гром», уточняет местное издание 19rus.info. Он сам сдался полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Проводится служебная проверка, отметили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия. Там указали, что спецназовец положительно характеризуется по службе.