Российский полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом

ГУ МВД по Санкт Петербургу: полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом

В Санкт-Петербурге полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу.

Согласно информации ведомства, в полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины, что якобы в квартире его жена упала на стекло и порезалась. Правоохранители прибыли по указанному адресу. У входа в подъезд они увидели мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться.

На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им, направился в сторону полицейских. Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, а затем применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался.

В квартире была обнаружена женщина, сожительница погибшего, с множественными колото-резанными ранениями. Она госпитализирована. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Республике Северная Осетия российский рецидивист покусал полицейского при задержании. Во Владикавказе в момент задержания ранее судимого за мошенничество и продажу наркотиков россиянина, тот оказал сопротивление и напал на полицейского Аслана Солтанова. В результате схватки мужчина покусал сотрудника правоохранительных органов, впившись ему зубами в плечо. Мужчина был задержан.