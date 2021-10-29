Российский зэк получил срок за избиение сотрудника колонии цепью от бензопилы

В Иркутской области заключенного осудили на 13 лет за нападение на тюремщика с целью

В Иркутской области на 13 лет колонии строгого режима осужден напавший на сотрудника исправительного учреждения 36-летний российский заключенный. О его сроке в пятницу, 29 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в апреле 2020 года отбывавший наказание за убийство зэк не пожелал подчиняться требованиям сотрудника регионального управления ФСИН и напал на него, вооружившись металлической цепью от бензопилы в коридоре исправительной колонии (ИК-24).

В ходе конфликта начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными получил множество ударов по голове и другие травмы. Злоумышленник был задержан. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 321 («Применение насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы») УК РФ .

15 октября сообщалось, что в Сибири трое российских заключенных отказались вернуться в камеры и напали на полицейских — это произошло во дворе изолятора временного содержания в Нягани (ХМАО).