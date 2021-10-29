Во Владикавказе укушенный уголовником полицейский обратился за помощью к медикам

В Республике Северная Осетия российский рецидивист покусал полицейского при задержании. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во Владикавказе в момент задержания ранее судимого за мошенничество и продажу наркотиков россиянина, тот оказал сопротивление и напал на полицейского Аслана Солтанова. В результате схватки мужчина покусал сотрудника правоохранительных органов, впившись ему зубами в плечо.

Мужчина был задержан и доставлен в участок, покусанному офицеру пришлось обратиться за медицинской помощью.

Ранее 29 октября сообщалось, что в Красноярске подозреваемый в мошенничестве россиянин при задержании ударил ножом 41-летнего полицейского