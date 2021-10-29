Подозреваемый в мошенничестве россиянин при задержании ударил ножом полицейского

В Красноярском крае задержан ударивший ножом сотрудника полиции 41-летний россиянин. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, участковый уполномоченный приехал с напарником к дому подозреваемого в мошенничестве мужчины. Напарник остался снаружи, чтобы не допустить побега через окно, а участковый поднялся и позвонил в дверь. Ему открыла сожительница подозреваемого. Женщина схватила полицейского за руку, чтобы не пустить его в помещение.

В этот момент подозреваемый подбежал и нанес полицейскому удар ножом в шею. Раненый полицейский вышел на улицу, где коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. Бригада медиков оказала пострадавшему помощь, а прибывший наряд ППС задержал подозреваемых.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 октября сообщалось, что полиция нашла и задержала 67-летнего жителя Брянской области Валентина Цуканова, который расстрелял полицейского из пистолета.