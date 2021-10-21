Российский пенсионер расстрелял участкового из-за торгующей самогоном жены

Под Брянском пенсионер в отместку за жену выстрелил в майора МВД и скрылся, ведется поиск

Под Брянском полиция разыскивает вооруженного пистолетом мужчину; он пытался убить участкового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Брянской области.

Вечером 20 октября на улице Кирова в поселке Белые Берега ранее судимый местный житель Валентин Цуканов 1953 года рождения несколько раз выстрелил в участкового, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник полиции госпитализирован с тяжелым ранением. На территории Брянской области введен план «Перехват». Подозреваемый может передвигаться на принадлежащих ему автомобилях Volkswagen Transporter зеленого цвета и серебристой «Ниве».

Пенсионер расстрелял участкового в отместку за жену, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший майор полиции Артем Ермаков перед операцией сказал, что привлекал супругу Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном. А женщина добавила, что у мужа за последний год появились проблемы с психикой, из-за чего она уехала от него. Цуканов ей неоднократно говорил, что собирается убить майора.

Из дома разыскиваемого полиция изъяла пистолет Макарова и немецкий саперный снаряд без взрывателя. Цуканов в 1997 году был судим за браконьерство.

Майор получил ранения в плечо, поясницу и живот.