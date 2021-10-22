Расстрелявшего полицейского россиянина поймали

Полиция нашла и задержала 67-летнего жителя Брянской области Валентина Цуканова, который расстрелял полицейского из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее судимого мужчину поймали у села Фроловка. Он шел вдоль трассы по лесу. Его заметил проезжавший мимо патруль, сообщает Telegram-канал SHOT. Цуканов попытался скрыться при появлении полицейских, но его быстро догнали. Он не оказал сопротивления при задержании.

Пистолета, из которого россиянин тяжело ранил майора МВД, при себе у Цуканова не нашли, в его сумке были яблоки и лекарства.

Вечером 20 октября на улице Кирова в поселке Белые Берега Цуканов несколько раз выстрелил в участкового — майора полиции Артема Ермакова, который находился в отпуске и приехал к себе домой. Он получил ранения в плечо, поясницу и живот и был госпитализирован. Перед операцией Ермаков сказал правоохранителям, что привлекал супругу Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном. А женщина добавила, что у мужа за последний год появились проблемы с психикой, из-за чего она уехала от него. Цуканов ей неоднократно говорил, что собирается убить майора.

На территории Брянской области был введен план «Перехват» по поимке Цуканова. Росгвардия задействовала беспилотники для поисков вооруженного беглеца.

Из дома Цуканова полиция изъяла пистолет Макарова и немецкий саперный снаряд без взрывателя. Цуканов в 1997 году был судим за браконьерство.