Российский пенсионер ударил ножом врача в хирургическом отделении больницы

В Санкт-Петербурге 72-летнего пенсионера заподозрили в покушении на убийство врача, которого госпитализировали с ножевым ранением в грудь. Об этом во вторник, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц в Выборгском районе подозреваемый нанес врачу удар ножом в грудь, после чего потерпевший был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

17 октября сообщалось, что полицейские в Тюмени установили личность россиянина, который с ножом преследовал двух школьников. Им оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Пьяного мужчину доставили в отдел, а нож изъяли.