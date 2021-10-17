Полицейские задержали преследовавшего с ножом двух школьников россиянина

В Тюмени задержали пенсионера, погнавшегося за школьниками с ножом

В Тюмени установили личность россиянина, который с ножом преследовал двух школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

13 октября в полицию поступил сигнал о неизвестном, который сначала шел по тротуару за подростками, а затем погнался за ними. Прибывшие на вызов прохожих полицейские задержали злоумышленника.

Им оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Пьяного мужчину доставили в отдел, нож изъяли.

Ранее сообщалось, что в селе Тоншерма Тетюшского района Татарстане нетрезвая пенсионерка убила топором спящего сына. Тело погибшего 50-летнего мужчины с многочисленными ранениями головы обнаружил гражданский муж россиянки, вернувшись домой.