Российская пенсионерка зарубила топором спящего сына

В Татарстане мать зарубила топором спящего сына, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Тело погибшего 50-летнего мужчины с многочисленными ранениями головы обнаружили в одном из домов в селе Тоншерма Тетюшского района 14 октября. Полицейские задержали подозреваемую в убийстве, которой оказалась его нетрезвая 72-летняя мать, давшая признательные показания.

Выяснилось, что пенсионерка, испытывающая личную неприязнь к сыну, дождалась, пока он уснет, после чего нанесла ему несколько ударов топором по голове. Позже, домой вернулся гражданский муж россиянки, обнаружил тело убитого и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Томской области мужчина во время суда позвал замуж пенсионерку, которая ранее избила его топором. Пара поженилась сразу же после предложения руки и сердца. В 2019 году женщина в состоянии алкогольного опьянения пришла домой к своему сожителю, с которым постоянно ссорилась по поводу уборки. Она подошла сзади к смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи.