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Россиянин во время суда позвал замуж избившую его топором пенсионерку

В Томской области мужчина женился на ранее избившей его топором пенсионерке
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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Томской области мужчина во время суда позвал замуж пенсионерку, которая ранее избила его топором. Как сообщается на сайте пресс-службы областной прокуратуры, сразу же после предложения руки и сердца пара поженилась.

Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения пришла домой к своему 38-летнему сожителю, с которым постоянно ссорилась по поводу уборки. «Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи», — рассказали в ведомстве и уточнили, что пострадавший попытался убедить приехавших на вызов медиков, что травмировался самостоятельно.

Однако суд признал 67-летнюю россиянку виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе разбирательства мужчина «на правах супруга» просил не назначать женщине наказания в виде лишения свободы. И суд приговорил ее к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее в Горно-Алтайске задержали россиянина, который попытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться. Мужчина подкараулил женщину и несколько раз ударил ее кулаком по лицу, а затем стал бить топором. Большая часть ударов пришлась на правую кисть. Россиянку госпитализировали.

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