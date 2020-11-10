Россиянин попытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться

В Горно-Алтайске задержан россиянин, избивший бывшую супругу, а затем набросившийся на нее с топором. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по республике Алтай.

Утром 9 ноября женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. 31-летний ранее судимый мужчина подкараулили ее у подъезда и попросил вернуться. Получив отказ, он несколько раз ударил экс-супругу кулаком по лицу, а затем стал бить топором, пытаясь отрубить женщине руки. Большая часть ударов пришлась на правую кисть. Россиянку госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Мужчина арестован.

В январе сообщалось, что бывший муж Маргариты Грачевой Дмитрий, который отрубил ей кисти рук из ревности, впервые за два года перечислил ей алименты на двоих детей. Сумма составила 200 рублей.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и по частям отрубил ей руки топором за то, что она хотела с ним развестись. Затем мужчина посадил ее в машину и отвез в больницу. Врачам удалось собрать ей левую кисть, для правой руки изготовили протез. До случившегося Маргарита неоднократно обращалась в полицию, но ее заявления игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на бездействие полицейских.