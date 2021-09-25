Названа причина нападения мужчины в платье с топором в «Магните»

Соседка мужчины в платье, напавшего с топором на покупателей магазина «Магнит» в Москве, назвала причину нападения. Она заявила об этом в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что ее сосед имеет психическое расстройство, однако не знает, какой у него диагноз. По ее словам, мужчина никогда не идет на конфликт первым.

Она уверена, что на нападение его спровоцировала посетительница магазина. Она также вспомнила о недавнем инциденте в магазине «Магнит», когда у ее соседа произошел конфликт с охранником. Тогда ей удалось успокоить мужчину, а затем они вместе последовали домой.

Также она рассказала, что в женской одежде мужчина стал ходить после смерти матери. По ее словам, все соседи сейчас беспокоятся за него.

Мужчина пришел в магазин «Магнит» на севере Москвы в субботу, 25 сентября. По предварительным данным, он напал с топором на покупателей магазина из-за конфликта с тележками.

Двоих пострадавших в результате инцидента госпитализировали с ранениями. Злоумышленника задержали, он говорил бессвязные вещи и назвал себя женским именем.

