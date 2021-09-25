Нападение мужчины с топором в женской одежде в Москве попало на видео

Mash публикует момент нападения мужчины с топором на покупателей «Магнита» в Москве

Момент нападения мужчины с топором на покупателей «Магнита» на Каргопольской улице попал на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале издания Mash.

Конфликт разразился быстро и причиной его, вероятно, стала продуктовая тележка.

В результате пострадали два человека. Пострадавших — мужчину и женщину — госпитализировали с ранениями. На видеозаписи из магазина видны лужи крови на полу супермаркета.

Как сообщает «Комсомольская правда», злоумышленника задержали полицейские. Он говорит бессвязные вещи и называет себя женским именем. Силовики не исключают, что он находится под воздействием психотропных веществ.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель напал на покупателей супермаркета с топором, но его остановили охранники магазина. Случившееся также попало на видео.