Мужчина в женской одежде с топором напал на покупателей магазина в Москве

«112»: в супермаркете на севере Москвы мужчина напал на покупателей и ранил их топором

В магазине «Магнит» на севере Москвы мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, конфликт между россиянами произошел из-за тележки, в результате чего пострадали двое человек. Пострадавших — мужчину и женщину — госпитализировали с ранениями. Также опубликовано видео из магазина, на полу в супермаркете видны лужи крови.

Как сообщает «Комсомольская правда», злоумышленника задержали полицейские. Он говорит бессвязные вещи и называет себя женским именем.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель напал на покупателей супермаркета с топором, но его остановили охранники магазина. Случившееся также попало на видео.