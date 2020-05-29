Выкрикивающий «Аллаху акбар» мужчина напал с топором на прохожих в Нидерландах

Мужчина в нидерландском городе Схевенинген напал на прохожих с топором. Об этом сообщает портал The Post Online.

Чтобы задержать преступника, полиции пришлось выстрелить ему в ногу и повалить на землю. Сейчас в отношении мужчины проводят расследование, о его личности и мотивах пока ничего не известно. Портал отмечает, что во время задержания он прокричал «Аллаху акбар!»

Очевидцы рассказали, что это случилось 28 мая около 19 часов вечера. Мужчина ходил по улице с топором и бросался на прохожих: местные жители утверждают, что он ранил как минимум двух человек. Сообщается, что преступник пытался преследовать велосипедиста и пару, которая сидела у кофейни.

В июне 2019-го россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими. При задержании он кричал «Аллаху акбар», отмечали местные СМИ.

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