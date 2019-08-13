Порезавший в Сиднее женщину с криками «Аллах акбар!» преступник попал на видео

Мужчина с мачете напал на женщину в центре Сиднея, нанеся ей серьезные ранения. Об этом сообщает портал 7news.

На кадрах видно, что после нападения злоумышленник залез на черный Mercedes, с которого он спрыгнул только после того, как машина начала движение. Во время погони по улице мужчина кричал «Аллах акбар!».

Сообщается, что преступника прохожие смогли обезвредить еще до приезда полиции с помощью стула и ящика из-под молока. Правоохранительные органы отметили героизм тех, кто задержал нападавшего. Известно, что пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии.

8 августа сообщалось, что в Южной Калифорнии 33-летний мужчина, вооруженный ножом и мачете, устроил резню. Тогда четыре человека погибли, а еще двое получили ранения.

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