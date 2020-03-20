Исламисты с криками «Аллаху акбар!» въехали на автомобиле в аэропорт и попались

Исламисты въехали на автомобиле в аэропорт Барселоны и попались. Об этом сообщают elPeriodico со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в аэропорту Эль-Прат, известно, что никто не пострадал. La Vanguardia пишет, что задержанные албанцы выкрикивали «Аллаху акбар!». Позже было установлено, что один из них находился в состоянии наркотического опьянения.

Специалисты подтвердили, что внутри машины не было обнаружено взрывчатых веществ. По сообщению полиции, мотив албанцев еще устанавливается.

Летом 2019 года мужчина с мачете устроил нападение в центре австралийского Сиднея, убив как минимум одну женщину, еще двоих ранил. Во время погони он выкрикивал «Аллах акбар!». Преступника с помощью стула и ящика из-под молока смогли обезвредить прохожие еще до приезда полиции. Правоохранительные органы отметили героизм тех, кто задержал нападавшего.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru