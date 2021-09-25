Стали известны подробности о напавшем с топором на покупателей россиянине

Мужчина, которого задержали с топором в «Магните», ранее нападал на покупателей

Россиянин, который пришел в магазин в женской одежде с топором, раньше уже нападал на покупателей в «Магните». Подробности этого сообщает РЕН ТВ.

Стало известно, что впервые его заметили с ножом в магазине в июле — он также был одет в женское платье и нападал на покупателей.

Мужчина пришел в магазин «Магнит» на севере Москвы в субботу, 25 сентября. По предварительным данным, он напал с топором на покупателей магазина из-за конфликта с тележками.

Двоих пострадавших в результате инцидента госпитализировали с ранениями. Злоумышленника задержали, он говорил бессвязные вещи и назвал себя женским именем.

Ранее в Санкт-Петербурге россиянин напал на покупателей с топором. На кадрах видно, как мужчина, размахивая инструментом, начал бросаться товарами и кричать, что все бесплатно и «стоит ценить этот аттракцион неслыханной щедрости». Охранники смогли успокоить злоумышленника — ранее он лежал в психиатрической клинике, но не вставал на учет.