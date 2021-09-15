На россиянина напали с пистолетом и топором люди из ехавшей по обочине машины

Под Серпуховом на водителя грузовика напали на трассе после того, как он отказался пропустить машину, ехавшую по обочине в объезд пробки. Об этом в среду 15 сентября сообщает телеканал «360».
Пострадавший россиянин Виктор Колдышев рассказал, что ехал в сторону Тулы, когда заметил, как позади его грузовика по обочине едет машина, которая сильно пылит, а из-под колес летит гравий. Тогда он перегородил обочину бортом грузовика. Из легкового автомобиля вышли двое: женщина подбежала к кабине грузовика первой и стала угрожать Колдышеву пистолетом, следом за ней подошел мужчина с топором. Они набросились на водителя, однако за него вступились очевидцы, и пара сбежала.
Позже Колдышев припарковал грузовик на стоянке и там снова стал жертвой нападения. Женщина в открытое окно кабины грузовика распылила газовый баллончик, после чего им же разбила зеркало заднего вида. Колдышев попытался догнать ее, но она еще раз прыснула ему в лицо из баллончика.
Пострадавший вызвал полицию, но ему стало плохо, и он уехал в больницу. Там медики диагностировали у него ожоги роговицы первой и второй степени. В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.