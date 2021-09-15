На россиянина напали с пистолетом и топором люди из ехавшей по обочине машины

Под Серпуховом на водителя напали на трассе за отказ пропустить ехавшую по обочине машину

Под Серпуховом на водителя грузовика напали на трассе после того, как он отказался пропустить машину, ехавшую по обочине в объезд пробки. Об этом в среду 15 сентября сообщает телеканал «360».

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Пострадавший россиянин Виктор Колдышев рассказал, что ехал в сторону Тулы, когда заметил, как позади его грузовика по обочине едет машина, которая сильно пылит, а из-под колес летит гравий. Тогда он перегородил обочину бортом грузовика. Из легкового автомобиля вышли двое: женщина подбежала к кабине грузовика первой и стала угрожать Колдышеву пистолетом, следом за ней подошел мужчина с топором. Они набросились на водителя, однако за него вступились очевидцы, и пара сбежала.

Позже Колдышев припарковал грузовик на стоянке и там снова стал жертвой нападения. Женщина в открытое окно кабины грузовика распылила газовый баллончик, после чего им же разбила зеркало заднего вида. Колдышев попытался догнать ее, но она еще раз прыснула ему в лицо из баллончика.

Пострадавший вызвал полицию, но ему стало плохо, и он уехал в больницу. Там медики диагностировали у него ожоги роговицы первой и второй степени. В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.