Пьяные россиянки избили бывшую участницу «Пацанок»

В Нижневартовске две пьяные девушки напали на бывшую участницу реалити-шоу «Пацанки» Ксению Булат. Об этом сообщает портал NV86.

ЧП случилось в ночь на 29 октября. Пострадавшая рассказала, что в магазине к ней с мужем подошли две покупательницы. Сперва они обсуждали ее внешний вид, а потом потребовали сделать совместное фото. Булат отказалась, сославшись на плохое самочувствие, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.

Булат покинула магазин, однако девушки начали ее преследовать, угрожали, а затем набросились на нее, повалили и «начали пинать по голове, по телу, по ногам, в ходе драки выломали ноготь с мясом», — рассказала она.

В итоге девушка и ее муж смогли отбиться и вызвали полицию. Наряд приехал через семь минут, причем напавшие вели себя вызывающе, курили и выдыхали дым в лицо полицейским. Потерпевшая призналась, что у нее после нападения пошатнулось психическое здоровье: ранее у нее выявили клиническую депрессию, тревожно-депрессивное и пограничное расстройства, а инцидент стал острым стрессом.

Ранее 29 октября в Шимановском районе Приамурья пьяные жильцы одного из домов напали на беременную женщину, которая пришла к ним в качестве волонтера переписи населения. Женщину пытались спустить с лестницы и вытолкнуть из жилого дома. По данному факту возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»).