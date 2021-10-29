Пьяные россияне побили девушку в аэропорту из-за одной фразы

Пассажирка во время полета сделала замечание пьяным попутчикам — позже мужчины выследили девушку в аэропорту и разбили ей губу в отместку. Часть конфликта попала на видео, ролик и подробности случившегося опубликовал E1.RU.

Инцидент произошел 27 октября в аэропорту Кольцово. Россиянка возвращалась в Екатеринбург из Стамбула рейсом авиакомпании Nordwind Airlines. По словам девушки, во время полета ей стало плохо — заснуть ей мешала компания «невероятно пьяных людей, которые разгуливали по салону с бутылками». Как объяснила пассажирка, мужчины стали угрожать расправой из-за одной фразы.

«Я сделала замечание, объяснила, что плохо себя чувствую и хочу спать. Они сразу начали мне угрожать. Сказали, что меня выловят и убьют», — рассказала россиянка.

Как заявила девушка, попутчики начали издеваться над ней — орать в ухо и дергать кресло. Члены экипажа отказались пересаживать пассажирку. По прибытии в Екатеринбург компания выследила девушку в аэропорту после прохождения таможни и избила ее. На видео потерпевшая показала разбитый горшок с цветами и кровоподтек на губе — в кадр также попало лицо одного из мужчин.

Отмечается, что транспортная полиция аэропорта Кольцово зарегистрировала заявление россиянки и направила пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.