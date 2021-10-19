Россиянина жестоко избили на популярном курорте в Турции

Российский турист, который отправился на отдых в Аланью, подвергся жестокому избиению со стороны неизвестных прохожих. Об этом сообщает Yeni Alanya Gazetesi.

По информации издания, на популярном курорте Турции проезжающие мимо водители заметили молодого человека на обочине дороги рано утром — у россиянина были травмы тела и окровавлено лицо. Мужчина находился в шоковом состоянии и не мог рассказать, что именно с ним произошло. Случайные прохожие вызвали скорую помощь.

Позже турист сообщил, что его жестоко избили неизвестные люди. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее в октябре американский турист разгромил стойку регистрации в отеле Турции и жестоко избил сотрудника ресепшена. Сообщалось, что путешественник, который долгое время проживал в гостинице, бросил на пол компьютер со стойки регистрации — между ним и сотрудником рецепции завязался спор, который перерос в физическое насилие.