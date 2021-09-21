Певица Слава рассказала о драке с официантом во время отдыха в Турции

Российская певица Слава вспомнила о драке с официантом в одном из ресторанов Мармариса

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, как однажды во время отпуска в Турции подралась с официантом, вывихнула челюсть и попала в больницу. Об этом артистка вспомнила в эфире YouTube-шоу «Текила Boom».

Поп-звезда призналась, что инцидент произошел в самом начале ее карьеры в курортном городе Мармарисе. Как вспоминает певица, работники одного из местных ресторанов, где женщина отдыхала в кругу родных и друзей, попытались обмануть ее и принесли ей счет на тысячу долларов (73,3 тысячи рублей) вместо 350 (25,6 тысячи рублей).

«Я заплатила, но начала возмущаться, и он (официант — прим. «Ленты.ру») ударил меня папкой для счетов по голове, — вспоминает Слава. — Мы начали кричать, и они (сотрудники заведения — прим. «Ленты.ру») начали орать на нас».

Далее, по словам исполнительницы, с турками завязалась драка, в ходе которой ее тетя ногой выбила стеклянную витрину, а один из работников ресторана сломал певице челюсть. «Знаете, как в кино, в замедленной съемке: получаю удар и чувствую, что лечу. Ударяюсь головой об асфальт и теряю сознание», — рассказала она.

После произошедшего полиция доставила всех участников конфликта в отделение, где им за хулиганство пригрозили тюрьмой, однако историю удалось замять.

Ранее в сентябре американские туристки, которые оскорбились из-за просьбы официантки ресторана, избили работницу общепита на глазах прохожих и были арестованы полицией. Уточняется, что инцидент произошел в одном из итальянских заведений Нью-Йорка, куда отдыхающие пытались попасть без сертификатов о вакцинации.