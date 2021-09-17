Американки оскорбились одной просьбой официантки и избили ее на глазах прохожих

Американские туристки, которые оскорбились из-за одной просьбы официантки ресторана, избили девушку на глазах прохожих и были арестованы полицией. Об этом пишет New York Post.

По сообщению полиции, в четверг, 16 сентября, три туристки из Техаса пришли в один из итальянских ресторанов Нью-Йорка. На входе официантка спросила у девушек, есть ли у них с собой сертификаты о вакцинации. Между американками завязался спор, а после и драка — путешественницы несколько раз ударили сотрудницу заведения и порвали ей ожерелье.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали туристок. Пострадавшая заявила о болях и травмах после нападения, однако от лечения девушка отказалась.

Ранее в сентябре туристы обвинили владельца винтажной чайной в расизме после того, как он выгнал их из-за одной просьбы — убрать из их сэндвичей курицу. Мужчина объяснил, что путешественники заказали традиционный чайный обед, который является визитной карточкой заведения, и исключение какого-либо блюда из него недопустимо.

