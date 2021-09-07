Владелец кафе выгнал туристов из-за одной просьбы и был обвинен в расизме

Туристы обвинили владельца винтажной чайной в расизме после того, как он выгнал их из-за одной просьбы — убрать из их сэндвичей курицу. Об этом пишет Mirror.

Джонатан и Шейна Эдвардс (Jonathan and Shayna Edwards) вместе со своим двухлетним ребенком посетили знаменитое чайное кафе в Стратфорде-на-Эйвоне (Великобритания), когда возвращались домой после праздничных выходных. Супруги захотели заказать традиционный обед, но без сэндвичей с курицей, которую не могут есть по религиозным соображениям. Тем не менее владелец чайной отказался убрать некошерный ингредиент из блюда и после долгих споров выгнал туристов из заведения.

«Мы предложили им три варианта. Первый — предложить нам замену сэндвичу с курицей или просто не включать его в обед, но сотрудники кафе отказали нам. Мы даже предложили заплатить более высокую цену за другой выбор блюд, который был представлен на традиционном обеде», — рассказал Эдвардс.

Однако владелец чайной представил свою версию событий. По его словам, семья сама превратила этот инцидент «в историю с дискриминацией и расизмом, который не имеет к нему никакого отношения». Он пояснил, что туристы заказали традиционный чайный обед, который является визитной карточкой заведения, и исключение какого-либо блюда из него недопустимо.

«Прежде всего женщина сказала официантке, что если мы не изменим ряд позиций в меню, то она оставит плохой отзыв на Tripadvisor», — сообщил владелец кафе.

Хозяин чайной добавил, что после того, как сотрудники отказались выполнять требования гостей, туристка «взорвалась и начала говорить о фашизме и гестапо».

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