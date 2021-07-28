Отель в России обвинили в расизме после отказа селить гостей бурятской внешности

Туристы обвинили владельцев турбазы в российском регионе в расизме из-за заявления в Instagram о том, что они отказываются заселять постояльцев бурятской внешности. На соответствующий пост обратили внимание журналисты ИА REGNUM.

В публикации руководство гостиницы указало, что номера сдаются только тихим гражданам, а «людей бурятской национальности» к ним не пускают.

Скриншот с этим текстом, распространившимся в интернете, вызвал возмущение среди пользователей сети, и они начали писать комментарии. Одни обвинили владельцев отеля в проявлении расизма после их отказа селить гостей определенной внешности, другие попытались защитить хозяев, предположив, что «люди бурятской национальности очень шумели».

Позже представители турбазы удалили скандальную публикацию, извинились перед подписчиками за оскорбляющие чувства пост и рассказали, что объявление было опубликовано несовершеннолетним, с которым уже проведена разъяснительная беседа.

«Просто произошла череда неприятных событий с участием проживающих, что привело к накалу эмоций. Блог в Instagram ведет ребенок. Поэтому, увидев маму расстроенной, он необдуманно выразил эмоции», — говорится в сообщении.

Ранее в июле хозяйка семейного отеля на юго-востоке Австралии отказала в заселении вакцинированным от COVID-19 туристам из-за собственных предрассудков и была наказана. Ее деятельность приостановил сервис Airbnb. По мнению владелицы гостиницы, привитые люди заражены вирусом и могут передавать его другим.

