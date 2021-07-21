Отельер отказалась заселять туристов из-за предрассудков и была наказана Airbnb

Хозяйка семейного отеля отказала в заселении вакцинированным от коронавируса туристам из-за собственных предрассудков и была наказана — ее деятельность приостановил сервис Airbnb. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что местный турист Стив Кэри (Steve Carey) и его девушка забронировали номер через сайт Airbnb в одном из отелей на юго-востоке Австралии, в штате Виктория, незадолго до вспышки коронавируса в Мельбурне.

Хозяйка отеля уточнила у туристов перед заселением, делали ли они прививки от COVID-19. Узнав, что гости сделали первый укол компонента, она отказала им предоставлять номер, так как, по ее мнению, вакцинированные люди заражены вирусом и могут его передавать другим.

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«Я не принимаю вакцинированных людей из-за сведений о побочных реакциях. Вирус передается непривитым людям и вызывает у них недомогание. Это слишком рискованно, мне нужно защитить других моих гостей», — объяснила владелица.

Возмущенные отказом и заблуждениями женщины туристы подали жалобу в Airbnb. После уточнения всех обстоятельств ситуации сотрудник сервиса подтвердил, что хозяева жилья не имеют права отказывать в заселении людям, которые вакцинировались от COVID-19. Компания была вынуждена приостановить работу отеля женщины.

«Важно, чтобы все строго следовали официальным рекомендациям местных властей в области здравоохранения, поскольку мы все продолжаем вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом», — отметили в Airbnb.

Ранее в июле скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Сообщается, что туристы заселились в гостевой дом «Атмосфера Джемете» в Анапе, который находится на первой линии, у моря. Гости заметили шерсть и песок в номере и попросили владелицу гостиницы сделать уборку, получив в ответ ее бурную реакцию и оскорбления.

