Гостям отеля предложили самим убирать туалеты в обмен на проживание

База отдыха Корнуолл предложила своим гостям самостоятельно убирать туалеты во избежание отмены летних бронирований на проживание. Об этом пишет The Sun.

Так, владелец четырехзвездочного отеля недалеко от Падстоу (Великобритания) разослал своим постояльцам письмо, в котором обратился с просьбой помочь с уборкой туалетных комнат, поскольку большинство сотрудников гостиницы были вынуждены самоизолироваться из-за пандемии.

Он также добавил, что просит пойти на такие уступки в обмен на сохранение летних бронирований — однако в случае закрытия базы владелец гарантировал туристам полный возврат денежных средств.

«Моя главная забота — безопасность моих гостей и моих сотрудников. Поэтому, если мы не сможем содержать туалетные блоки в чистоте, мы отменим бронирования — а это последнее, что я хотел бы делать», — отметил отельер.

Ранее в июле в сеть попало видео, на котором хозяйка отеля в Анапе, возмутившаяся из-за просьбы гостей убрать номер, устроила скандал. Сообщалось, что туристы заселились в гостевой дом «Атмосфера Джемете» в Анапе, который находится на первой линии, у моря. Гости заметили шерсть и песок в номере и попросили владелицу гостиницы убраться, получив в ответ ее бурную реакцию и оскорбления.