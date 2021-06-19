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Работница отеля призналась в некачественной уборке номеров и испугала туристов

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Фото: Antonio Bronic / Reuters

Бывшая работница отеля из США призналась в некачественной уборке номеров и дала туристам рекомендации по безопасному проживанию в гостинице. На опубликованные в ее TikTok-аккаунте видео обратили внимание журналисты Mirror.

В первую очередь Джанесса Ричард (Janessa Richard) посоветовала не ложиться на покрывала, размещенные на кроватях. «Большинство отелей не стирают покрывала перед заселением новых гостей. Они делают это в лучшем случае один раз в год. Это действительно чертовски мерзко. Поэтому при заселении в номер первым делом скиньте покрывало на пол и не ложитесь на него», — поделилась американка.

Помимо этого, девушка порекомендовала не пить из стаканов, которые находятся в номере. По ее словам, персонал отеля не моет посуду между гостями, если на ней нет явных признаков загрязнения. Также Ричард добавила, что не стоит ходить в номере босиком. «Ковры и полы в отелях моют слишком редко. Это отвратительно. Не забывайте надевать носки или тапки», — подчеркнула она.

Подписчиков блогерши испугали ее видео, и они принялись благодарить ее за информацию в комментариях. «Господи, какой ужас! Я больше никогда не буду ходить по номеру без носков!», «Я в шоке», «Меня сейчас стошнит», «Спасибо, что рассказала! Возьму на заметку», «Отвратительно», — писали они.

Ранее в июне стало известно, что отели и турбазы в Карелии с 15 июля начнут заселять гостей только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. По словам главы республики Артура Парфенчикова, в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Карелии вводятся дополнительные противоэпидемические меры. «С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации», — заявил он.

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