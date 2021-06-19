Отели Карелии начнут заселять гостей только с прививкой или ПЦР-тестом

Отели и турбазы в Карелии с 15 июля начнут заселять гостей только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Карелии вводятся дополнительные противоэпидемические меры. «С 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, людям, приезжающим в Карелию из других регионов в служебную командировку, также необходимо иметь отрицательные результаты обследования на коронавирус, полученные не ранее чем за два дня до приезда.

Ранее в июне депутат Госдумы от Краснодарского края Алексей Воевода нашел способ обезопасить курорты региона от коронавируса. Он предложил губернатору края Вениамину Кондратьеву обязать гостиницы и здравницы проводить экспресс-тестирование туристов на COVID-19 при заезде, а затем во время отдыха не реже раза в неделю.