Россиянка отправилась в Мексику и была избита шаманами из-за одного действия

В Мексике шаманы избили российскую визажистку и блогершу из-за одного действия — она отказалась употреблять наркотики. Деталями случившегося девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Жительница Екатеринбурга по имени Рада отправилась с друзьями в латиноамериканскую страну с целью изучить некоторые шаманские практики. Компания сняла частный дом и арендовала несколько автомобилей.

По словам визажистки, несмотря на то, что несколько ее соотечественников «так сильно напились, что схватили белку», обстановка в доме была достаточно спокойной. Вскоре ее друзья-шаманы начали предлагать ей присоединиться к употреблению наркотических веществ — россиянка отказалась и решила покинуть дом с помощью подруги и мужа, который за ней приехал.

Однако супруга не пустили в здание, а блогершу завели внутрь, где начали избивать. «Дальше я получила пару сотен очень сильных ударов каблуками по голове», — описала она происходящее.

Как рассказала пострадавшая, ее пытались утопить в бассейне, вырывали волосы «вместе с кожей», угрожали убийством и физической расправой.

В итоге блогерше удалось сбежать от шаманов и добраться до больницы — там ей наложили десять швов на разбитую голову.

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