Американец устроил погром в отеле Турции и избил человека

Американский турист устроил разгромил стойку регистрации в отеле Турции и жестоко избил сотрудника ресепшена. Об этом пишет Turizm Ajansı.

Инцидент произошел около 7 утра в субботу, 9 октября, в отеле в районе Шишли в европейской части Стамбула. Сообщается, что американский путешественник, который долгое время проживал в гостинице, бросил на пол компьютер со стойки регистрации — между ним и сотрудником рецепции завязался спор, который перерос в физическое насилие. Американец первым ударил турка, в ответ молодой человек попытался уйти от конфликта и убежал на улицу.

Тем не менее турист продолжил избивать работника отеля на улице на глазах у прохожих — один из них попытался разнять мужчин, однако ему это не удалось. Свидетели сцены вызвали полицию, также некоторым из них удалось снять происходящее на мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы арестовали американца, который оказал сопротивление при задержании. После проведения необходимых процедур отдыхающий был освобожден. Причины конфликта и агрессии путешественника не раскрываются. Известно, что пострадавший сотрудник отеля был отправлен в отпуск.

Ранее в сентябре массовое избиение туриста посреди знаменитой Аллеи Славы в Голливуде (США) на глазах у прохожих попало на видео. По данным полиции, мужчина заметил местного жителя, который скандировал какую-то речь, и сказал ему, что не разделяет его взгляды. Это спровоцировало гнев американца и его приятелей — на путешественника напали несколько человек и начали его избивать.