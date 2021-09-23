Массовое избиение туриста посреди улицы на глазах у прохожих попало на видео

Мужчина сделал замечание американцу и был избит посреди оживленной туристической улицы на глазах у прохожих. Инцидент попал на видео, ролик и подробности случившегося опубликовал ABC.

В субботу, 18 сентября, турист, чье имя не раскрывается, прогуливался около 22:00 по знаменитой Аллее Славы в Голливуде. По данным полиции, мужчина заметил местного жителя, который скандировал какую-то речь, и сказал ему, что не разделяет его взгляды. Это спровоцировало гнев американца и его приятелей — на путешественника напали несколько человек и начали его избивать.

На кадрах видно, как пять-шесть человек избивают туриста. Драка начинается на тротуаре, а после переходит на проезжую часть, где отдыхающего повалили на землю и стали наносить удары ногами. Потасовка длилась около 13 минут, после чего путешественник потерял сознание. Позже на машине скорой помощи его доставили в больницу.

В настоящее время полиция Лос-Анджелеса расследует данный инцидент как нападение с применением оружия на почве ненависти, личности подозреваемых устанавливаются.