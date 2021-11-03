Убившему гея в Москве смягчили приговор

Антону Бережному, приговоренному к девяти годам колонии за убийство Романа Едалова с нетрадиционной сексуальной ориентацией на Курском вокзале, смягчили наказание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Рассмотрев апелляционную жалобу на приговор, судья сократил Бережному срок на три месяца. В исправительной колонии строгого режима осужденный проведет восемь лет и девять месяцев.

9 июня 2021 года суд присяжных вынес вердикт Бережному, единогласно признав его виновным. При этом подсудимого сочли заслуживающим снисхождения.

Как установил суд, в ночь на 29 июня 2019 года Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова перед главным входом в здание Курского вокзала, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывший его собой, получил смертельное ранение и скончался на месте.

7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда оправдали Бережного. Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Новый процесс завершился побегом подсудимого из здания суда — он выступил с последним словом и ушел на перерыв, с которого не вернулся. Через несколько дней Бережной был задержан и помещен в СИЗО.