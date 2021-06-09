Убившего гея в Москве приговорили к девяти годам колонии

В Басманном суде Москвы присяжные вынесли обвинительный вердикт Антону Бережному за убийство гея Романа Едалова на Курском вокзале. Об этом в среду, 9 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, присяжные единогласно признали подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении. При этом они сочли Бережного заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Как установил суд, в ночь на 29 июня 2019 года Антон Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова перед главным входом в здание Курского вокзала, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывший его собой, был смертельно ранен и скончался на месте.

7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда оправдали Бережного. Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Новый процесс завершился побегом подсудимого из здания суда — он выступил с последним словом и ушел на перерыв, с которого не вернулся. Через несколько дней Бережной был задержан и помещен в СИЗО.