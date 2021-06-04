Обвиняемый в убийстве гея задержан в Москве после побега из суда

Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале, задержали в Москве после побега из зала суда. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и заключил Бережного под стражу до 4 августа. Заседание по его уголовному делу состоится 9 июня с участием присяжных заседателей.

1 июня после прений сторон в московском суде Бережной выступил с последним словом и ушел на перерыв, с которого так и не вернулся. Поисками занялась полиция. 2 июня беглеца объявили в розыск.

Бережному предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и побои. По версии следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала он напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывавший его собой от нападавшего, был смертельно ранен и скончался на месте.

7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали Бережного, однако после общественного резонанса дело направили на новое рассмотрение.